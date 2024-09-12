banner913
banner932
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
Şarkılar, “Şampiyon Melekler” için söylenecek
24 0
İskele -Ercan yolunda kaza...
İskele -Ercan yolunda kaza...
113 0
 
Her zaman kalbimizde olacak
Her zaman kalbimizde olacak
25 0
Acil servis böyle mi olmalı?
Acil servis böyle mi olmalı?
38 0
Klasikler büyük rallide buluşuyor
Klasikler büyük rallide buluşuyor
23 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
81 0
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
32 0
banner1032

Dev maçta Beşiktaş taraftarı yok

banner1020

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi

banner1045
Dev maçta Beşiktaş taraftarı yok
banner971
TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:
"Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü. Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak."
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.