Dev maçın hakemi Şansalan

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri açıklandı; Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 CorendonAlanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-AtakaşHatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 YukatelKayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 MedipolBaşakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-BitexenGiresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

