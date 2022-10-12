Dev maçın hakemi Şansalan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
14 Ekim Cuma:
20.00 CorendonAlanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-AtakaşHatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 YukatelKayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar:
17.00 MedipolBaşakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-BitexenGiresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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