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Dev maçın hakemi Bitigen

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Spor Toto Süper Lig'de 18 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek

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Dev maçın hakemi Bitigen
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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak dev karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

BUGÜN

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 MedipolBaşakşehir-HangiKrediÜmraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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