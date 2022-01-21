Dev maçın hakemi Atilla Karaoğlan

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor arasındaki mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.
Haftanın hakemleri listesi şu şekilde:
22 OCAK CUMARTESİ
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
MedipolBaşakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
23 OCAK PAZAR
Kasımpaşa - YukatelKayserispor: Halil Umut Meler
AtakaşHatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Altay - İttifak Holding Konyaspor: Abdülkadir Bitigen
GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
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