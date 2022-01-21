Dev maçın hakemi Atilla Karaoğlan

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü yapılacak Galatasaray-Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Trabzonspor arasındaki mücadeleyi, Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.



Haftanın hakemleri listesi şu şekilde:

22 OCAK CUMARTESİ

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

MedipolBaşakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler



23 OCAK PAZAR

Kasımpaşa - YukatelKayserispor: Halil Umut Meler

AtakaşHatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

Altay - İttifak Holding Konyaspor: Abdülkadir Bitigen

GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

Fraport TAV Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol

Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

