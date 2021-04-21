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Dev maçın galibi yok

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Dev maçın galibi yok
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile Emre Akbaba'nın 90+6. dakikada attığı gol ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü ise 76. dakikada Edgar Ie kaydetti.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında daha etkili futbol ortaya koyan taraf olan konuk Trabzonspor, girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı ve ilk devre golsüz sona erdi. Bordo-mavili ekip, 76. dakikada Edgar Ie'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Kalan sürede rakip kalede baskı kuran ev sahibi Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle skoru dengeledi ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, lider Beşiktaş'ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı haftada puan farkını eritme fırsatını değerlendiremedi. Puanını 66'ya çıkaran Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde yer aldı.
 
 
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