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Dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Dev derbinin hakemi Atilla Karaoğlan
Süper Lig’in 32. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri:
YARIN
20.30 - Gaziantep FK-Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 Nisan Cumartesi:
13.30 - VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 - Göztepe-YukatelKayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 - Çaykur Rizespor-Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 - Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 Nisan Pazar:
13.30 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Giresunspor: Yasin Kol
16.00 - Demir Grup Sivasspor-MedipolBaşakşehir: Halil Umut Meler
16.00 - Adana Demirspor-Altay: Arda Kardeşler
20.30 - Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 Nisan Pazartesi:
20.30 - Fraport TAV Antalyaspor-AtakaşHatayspor: Kadir Sağlam
 
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