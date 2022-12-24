Dev derbide 'Fırtına' koptu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan 15. hafta karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetti.

Mücadele, 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet kaydetti.

Konuk ekipte Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarı ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bordo-mavili ekip, bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya tırmandı.

Haftaya lider giren sarı-lacivertli ekip ise 29 puanda kaldı.

Fırtına üst üste ikinci kez

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi ağırladığı üst üste ikinci maçtan galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Fırtına'nın ev sahipliğinde oynanan müsabaka, 3-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle noktalanmıştı.

Kadıköy'de oynanan maç ise 1-1 berabere bitmişti.

Gomez yine bir büyük maçta sahnede

Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Gomez, ligde çıktığı 8 maçta yalnızca bir gol atmış, onu da Beşiktaş deplasmanında kaydetmişti.

Yıldız oyuncu, ikinci golünü de büyük bir maçta attı.