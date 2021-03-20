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Dev derbide 353. buluşma

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Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek

Dev derbide 353. buluşma
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Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 488 golüne, Beşiktaş 447 golle karşılık verdi.

Lig maçları

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.

Son maç Beşiktaş'ın

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle döndü.

Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)'dan gelmişti.

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