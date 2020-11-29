banner480
banner572
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
21 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
46 0
 
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
Yumurtayla yapabileceğiniz 10 muhteşem tarif
24 0
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
Genesis GV70, dikkat çekici teknolojilerle geliyor
18 0
GAÜ zorlanmadan final – fourda
GAÜ zorlanmadan final – fourda
17 0
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
Başıboş köpek sayısı tavan yaptı
29 0
Ralli arabaları kontrolden geçti
Ralli arabaları kontrolden geçti
13 0
banner529
banner570

Dev derbi Beşiktaş'ın

banner476

Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendi

Dev derbi Beşiktaş'ın
Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Goller: Dk. 4 ve Dk. 20 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse (Fenerbahçe)
 
Süper Lig'in 10. haftası derbi maça sahne oldu. Ülker Stadı'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 4-3 yendi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 4. ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada N'Sakala'dan geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse, 68. ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan kaydetti.
Beşiktaş'ta Larin maçın 50. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.