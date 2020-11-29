Dev derbi Beşiktaş'ın

Stat: Ülker
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Duran, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Novak, Gustavo, Sosa, Pelkas, Ozan, Perotti (Dk. 36 Caner Erkin), Cisse
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Montero, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Atiba, De Souza, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar
Goller: Dk. 4 ve Dk. 20 Aboubakar (Beşiktaş), Dk. 34 Cisse (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 10. haftası derbi maça sahne oldu. Ülker Stadı'nda Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 50. dakikadan itibaren 10 kişi oynadığı maçta 4-3 yendi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller 4. ve 20. dakikalarda Vincent Aboubakar, 53. dakikada Necip Uysal ve 88. dakikada N'Sakala'dan geldi. Fenerbahçe'nin gollerini ise 34. dakikada Cisse, 68. ve 90+7. dakikalarda Ozan Tufan kaydetti.
Beşiktaş'ta Larin maçın 50. dakikasında kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 16'ya çıkardı. Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.
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