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Desly MSA, Kadınlar Ligi’ni lider bitirdi

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Puma Kadınlar Ligi’nde normal sezonun lideri yenilgisiz Desly Mağusa olurken China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar adlarını yarı finale yazdırdılar

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Desly MSA, Kadınlar Ligi’ni lider bitirdi
Puma Kadınlar Liginde normal sezon dün oynanan maçlarla tamamlanırken, Desly Mağusa Spor Akademisi (MSA) normal sezonu lider tamamladı. China Bazaar Gençlik Gücü ise lig ikinciliğini elde etti.
Bu sonuçların ardından Desly Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar adlarını yarı finale yazdırdılar.
Yarı fnal eşleşmeleri ise Desly Mağusa SA-Y.Dumlupınar CB G.Gücü - K.Kaymaklı şeklinde oldu. Karşılaşmalar 10-11 Eylül’de tek maç eliminasyon sistemine göre tarafsız sahada oynanacak. Kazanan takımlar finale yükselecek
Normal sezonun tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1) Desly Mağusa SA (21 Puan)
2) CB Gençlik Gücü (18 Puan)
3) Küçük Kaymaklı (15 Puan)
 4) Dumlupınar (12 Puan)
5) MA Yeşilova (9 Puan)
6) Miracle Değirmenlik (6 Puan)
7) Vadili (3 Puan)
8) Hamitköy (0 Puan)
 
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