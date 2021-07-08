Derviş ve Cemil 'devam' dedi

Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Yeni Boğaziçi kulübü transferlerine devam ediyor.
Takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cemil Awwad bonservisi l ile Derviş Özeralp’ı ise kiralık olarak Akova kulübünden tekrardan takımın kadrosuna katıldı.
Bugün Federasyon binasında atılan imza töreninde başkan Mehmet Fahlioğluları da hazır bulundu.
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