banner583
banner676
Bugün Bizden’e yarın hepimize
Bugün Bizden’e yarın hepimize
25 0
Finalin adı: İtalya – İngiltere
Finalin adı: İtalya – İngiltere
30 0
 
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
25 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
58 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1.4B 0
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
14 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
1.7B 0
banner661
banner682

Derviş ve Cemil 'devam' dedi

banner476

banner666
Derviş ve Cemil 'devam' dedi
Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Yeni Boğaziçi kulübü transferlerine devam ediyor.
Takımın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cemil Awwad bonservisi l ile Derviş Özeralp’ı ise kiralık olarak Akova kulübünden tekrardan takımın kadrosuna katıldı.
Bugün Federasyon binasında atılan imza töreninde başkan Mehmet Fahlioğluları da hazır bulundu.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.