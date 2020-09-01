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Derviş, Boğaziçi’nden kopmadı

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Derviş, Boğaziçi’nden kopmadı
K-PET Birinci Ligin yeni ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nde, ligde kalıcı olma adına transferler devam ediyor.
Teknik direktör Eralp Şerifoğlu’nun raporu doğrultusunda transferler yapan Mehmet Fahlioğluları başkanlığındaki Yeni Boğaziçi yönetim kurulu Akova’dan tecrübeli futbolcu Derviş Özeralp’ı kiralık olarak transfer etti. Deneyimli savunmacı Derviş Özeralp, geçtiğimiz sezon Yeni Boğaziçi’nin şampiyonluğunda önemli rol üstlenmişti.
 
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