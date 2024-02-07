Derrick Köhn Galatasaray'da

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. SergeAurier ve Carlos Vinicius'u kadrosuna katan sarı kırmızılılar, sol beke de takviye yaptı.
Sarı kırmızılılar, Hannover 96 forması giyen DerrickKöhn'ü renklerine bağladı.
Galatasaray, Alman oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyordu. Hannover 96 kulübünün bu teklife sıcak bakmamasının ardından, Köhn'ün bonservisi alındı. Galatasaray'ın, bu transfer için yaklaşık 3 milyon avro ödeyeceği öğrenildi.
Köhn, Hannover 96 forması giydiği iki sezonda 56 resmi maça çıktı. Bu süreçte 8 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki sol bek, 11 de gol pası verdi.
Derrick Köhn daha önce Bayern Münih ve Hamburg gibi takımların farklı yaş kategorilerinde forma giydi.
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