Futbolcular Derneği yaptığı açıklamayla futbol takımlarından kaptanlar veya temsilcileriyle yaptıkları son toplantıda spor yapma ve futbol oynama haklarının ellerinden alınmaması ve buna göre bir karar üretilmesi için karar aldıklarını açıkladı.

Futbolcular Derneği’nden yapılan açıklama şöyle:

“Sevgili Futbolseverler; Futbolcular Derneği olarak davetimiz üzerine Kulüplerimizin bazı takım kaptanları ve temsilci futbolcuları ile görüşerek içinde bulunduğumuz durum sonrasında bir kez daha futbol oynama isteğimizi yinelemek için bir araya geldik. Toplumun her kolunun hayat mücadelesine devam ettiği şu zamanda, bu işten maddi veya manevi olarak kazanç sağlayan futbol paydaşlarının da hayatlarını bir şekilde devam ettirmek zorunda olduğunun unutulmaması gerektiğini ve El birliği ile hayata yeniden dönmemizin kesin bir sonuç olacağını belirtmek isteriz. Bu bağlamda Pandemi sürecinin ilk döneminde futbolun oynanması kararı alındığında nasıl ki futbolcular özveri ve kulüpleri adına fedakarlık göstermişse tekrar gösterebileceğinin de bilinmesini isteriz. Cuma günü yapılacak olan Genel kurul öncesinde Kulüplerimizin ve Federasyonun, bizim spor yapma ve futbol oynama hakkımızın elimizden alınmamasını ve buna göre karar üretilmesini istiyoruz. Cuma günü alınacak olan aksi bir kararda mağdur olacak olanlar da en başta yine biz Futbolcular ve Futbolun paydaşları olacaktır. Yineliyoruz;

Bizler bu ülkenin gençleri olarak kriterlere uygun şartların oluşturulduğu bir ortamda spor yapmak ve Futbol oynamak istiyoruz.

Derdimiz SPOR ! İsteğimiz FUTBOL OYNAMAK !”

