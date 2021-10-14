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Derbiyi Eran yönetecek

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Derbiyi Eran yönetecek
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AKSA Süper Ligde beşinci hafta Cuma akşamı oynanacak olan Binatlı – Baf Ülkü Yurdu derbisi ile başlayacak. Galibiyetsiz 2 takımın mücadelesine sahne olacak olan Binatlı – Baf Ülkü Yurdu derbisini Kerem Eran yönetecek.
AKSA Süper Ligde beşinci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
15 Ekim Cuma, saat 18:30
Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
16 Ekim Cumartesi, saat 16:00
MTG – Mesarya, Canbulat Stadı, Turgay Misk
Hamitköy – TOL, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Özpaşa
GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
17 Ekim Pazar, saat 16:00
Gönyeli – Dumlupınar, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
YAK – KK, Atatürk Stadı, Evren Karademir
DTB – MAY, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer
Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu
 
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