Derbiyi Eran yönetecek

AKSA Süper Ligde beşinci hafta Cuma akşamı oynanacak olan Binatlı – Baf Ülkü Yurdu derbisi ile başlayacak. Galibiyetsiz 2 takımın mücadelesine sahne olacak olan Binatlı – Baf Ülkü Yurdu derbisini Kerem Eran yönetecek.

AKSA Süper Ligde beşinci haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

15 Ekim Cuma, saat 18:30

Binatlı – Baf Ülkü Yurdu, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

16 Ekim Cumartesi, saat 16:00

MTG – Mesarya, Canbulat Stadı, Turgay Misk

Hamitköy – TOL, Esat Erdoğmuş Stadı, Osman Özpaşa

GHE – Lefke, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

17 Ekim Pazar, saat 16:00

Gönyeli – Dumlupınar, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

YAK – KK, Atatürk Stadı, Evren Karademir

DTB – MAY, Şht Şevket Kadir Stadı, Ali Özer

Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Utku Hamamcıoğlu

