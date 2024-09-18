Derbinin hakemi Karaoğlan

Cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre derbiyi FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar 1 kez Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede düdük çaldı. 2021-2022 sezonunda 10 Nisan 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 2-0 kazandı. Karaoğlan kariyerinde ayrıca daha önce 2 kez Galatasaray - Beşiktaş, 1 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın görev aldığı derbiler şöyle:

14.03.2022 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

09.12.2023 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 3

03.08.2024 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5

