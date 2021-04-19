Derbinin hakemi Kalkavan

Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak. Lider Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçı ise Fırat Aydınus yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 36’ıncı hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

20 Nisan Salı

16:00 Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16:00 Fatih Karagümrük - Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16:00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19:00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

19:00 AtakaşHatayspor - Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

21 Nisan Çarşamba

16:00 MKE Ankaragücü - Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

16:00 BB Erzurumspor - Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

19:00 Galatasaray - Trabzonspor: Mete Kalkavan

22 Nisan Perşembe

16:00 Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

19:00 Kasımpaşa - MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

