Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 31. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 21 Mart Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Halil Umut Meler görev yapacak.
19 Mart Cuma:
15.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
18.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
12.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
15.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
15.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
18.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
12.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
12.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
15.00 Yukatel Denizlispor-MedipolBaşakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
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