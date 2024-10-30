Derbinin hakemi Çakır

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını hakem Oğuzhan Çakır yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak dev müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:

1 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi:

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 Kasım Pazar:

13.30 Konyaspor - Başakşehir FK: Emre Kargın

16.00 Bodrum FK - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 Kasım Pazartesi:

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu



