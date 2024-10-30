Derbinin hakemi Çakır

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 3 Kasım Pazar günü oynanacak dev müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam
2 Kasım Cumartesi:
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 Kasım Pazar:
13.30 Konyaspor - Başakşehir FK: Emre Kargın
16.00 Bodrum FK - Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 Kasım Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
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