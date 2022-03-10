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Derbinin hakemi belli oldu

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

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Derbinin hakemi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 29. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
12 Mart Cumartesi
12.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
15.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
15.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
18.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar
12.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol
15.00 MedipolBaşakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük
15.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay
18.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi
19.00 GZT Giresunspor- Gazinantep FK: Kadir Sağlam
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
 
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