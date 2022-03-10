Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 29. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

12 Mart Cumartesi

12.30 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu

15.00 Altay - Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar

15.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

18.00 Trabzonspor - Göztepe: Ali Şansalan

13 Mart Pazar

12.30 Kayserispor - İH Konyaspor: Yasin Kol

15.00 MedipolBaşakşehir - FT Antalyaspor: Zorbay Küçük

15.00 Adana Demirspor - DG Sivasspor: Çağdaş Altay

18.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

14 Mart Pazartesi

19.00 GZT Giresunspor- Gazinantep FK: Kadir Sağlam

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

