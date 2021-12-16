Derbinin hakemi Aydınus

Süper Lig’de 17. haftanın hakemleri açıklandı. Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.

Aydınus'un yardımcılıklarını AleksTaşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

​​​​​​Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

YARIN

19.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu

18 ARALIK CUMARTESİ:

12.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

15.00 Trabzonspor-AtakaşHatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler

18.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

18.00 Galatasaray-MedipolBaşakşehir: Zorbay Küçük

19 ARALIK PAZAR:

12.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler

15.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

15.00 YukatelKayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar

18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus

