Derbinin hakemi Aydınus

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fırat Aydınus görev alacak.
Aydınus'un yardımcılıklarını AleksTaşcıoğlu ile Erdem Bayık yapacak. Alper Ulusoy ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:
YARIN
19.00 GZT Giresunspor-Altay: Tugay Kaan Numanoğlu
18 ARALIK CUMARTESİ:
12.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
15.00 Trabzonspor-AtakaşHatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Arda Kardeşler
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
18.00 Galatasaray-MedipolBaşakşehir: Zorbay Küçük
19 ARALIK PAZAR:
12.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
15.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
15.00 YukatelKayserispor-Gaziantep FK: Erkan Özdamar
18.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Fırat Aydınus
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