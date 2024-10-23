Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

25 Ekim Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan

26 Ekim Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük

16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın

27 Ekim Pazar:

13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan

16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen

28 Ekim Pazartesi:

17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler

