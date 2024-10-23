banner913
banner932
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
Girne Rallisi Liman’da şov etabı ile başlayacak
15 0
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
Meteoroloji raporu... Sıcaklık 25-28 derece dolaylarında
34 0
 
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
Onkoloji hastanesi hemşireleri erken tanının önemini vurguladı
24 0
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
İsias Davası’nda ara karar açıklandı… Bir sonraki duruşma 3 Aralık’ta
30 0
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
İsias Otel duruşmasında taraf avukatların talepleri dinlendi.
31 0
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
YDÜ Hastanesi’nden KKTC’de bir ilk
97 0
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
İpekçioğlu: “Projeyle bina uyumsuz, ruhsatta sıkıntı var”
33 0
banner1032

Derbinin hakemi Arda Kardeşler

banner1020

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak

banner1045
Derbinin hakemi Arda Kardeşler
banner971
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim Pazartesi günü yapılacak Galatasaray-Beşiktaş derbi maçında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
Ligin 10. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
25 Ekim Cuma:
20.00 Adana Demirspor-Net Global Sivasspor: Atilla Karaoğlan
26 Ekim Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bellona Kayserispor: Zorbay Küçük
16.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
19.00 Göztepe-Trabzonspor: Cihan Aydın
27 Ekim Pazar:
13.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Burak Pakkan
16.00 Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor: Yasin Kol
19.00 Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: Mehmet Türkmen
28 Ekim Pazartesi:
17.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Arda Kardeşler
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.