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Derbinin hakemi Arda Kardeşler

Trendyol Süper Lig’de 24. hafta görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak

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Derbinin hakemi Arda Kardeşler
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
YARIN
16.00 MKE Ankaragücü-EMS Yapı Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 AtakaşHatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
19.00 YılportSamsunspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
12.30 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
15.00 RAMS Başakşehir-İstanbulspor: Emra Kargın
18.00 Gaziantep FK-MondihomeKayserispor: Murat Erdoğan
18.00 Bitexen Antalyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
12.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Yukatel Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Kasımpaşa-CorendonAlanyaspor: Oğuzhan Çakır
18.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Arda Kardeşler
 
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