Derbinin galibi Galatasaray

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Rams Park’ta Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Rams Park’ta Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş’ı konuk etti. Galatasaray mücadeleyi 2-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de yenilgisiz tek takım olarak kaldı.

Hakem Arda Kardeşler düdük çaldığı mücadelenin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Maçta goller; 13. dakikada Davinson Sanchez, 67. dakikada Victor Osimhen ve 90+4. dakikada Muçi'den geldi.

Galatasaray bu sonuçla birlikte 28 puanla liderliğini perçinledi. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sıraya düşmüş oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise aynı haftada sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Namağlup serisini devam ettirdi

Derbi maç ilk 9 hafta sonunda Süper Lig'de namağlup 2 takımı karşı karşıya getirdi. Galatasaray maçı kazanarak namağlup serisini devam ettiren tek takım oldu.

Beşiktaş ise 10. haftada ilk yenilgisini aldı

11'LER...

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sallai, Icardi, Osimhen.

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Emirhan, Uduokhai, Svensson, N'Dour, Gedson, Joao Mario, Semih, Rafa, Immobile.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son yapılan Elfsborg maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10. haftanın kapanış maçında RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk etti.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Okan Buruk, geçen hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde 4-3 kazandıkları Elfsborg mücadelesinin ilk 11'nde 2 değişikliğe gitti. Buruk, cezası nedeniyle Elfsborg mücadelesinde görev veremediği Muslera'ya formayı teslim etti. Buruk, Mertens'in yerine ise Sallai'ye şans verdi.

- Sistem değişti

Galatasaray, son 2 maçına farklı dizilişlerle çıktı.

Genelde takımını 4-2-3-1 sistemiyle oynatan Okan Buruk, Elfsborg maçında 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Tecrübeli teknik adam, takımını Beşiktaş derbisine ise 4-4-2 dizilişiyle çıkardı.

Galatasaray, bu sezon 7. haftadaki Kasımpaşa maçına da bu dizilişle çıkmıştı.

- Barış Alper sol bek oynadı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, derbide sol bekte mücadele etti.

Orijinal mevkisi hücum olan Barış Alper, son 2 sezonda Okan Buruk tarafından birçok mevkide görevlendirildi.Geçen sezon kale ve stoper bölgesi haricinde her mevkide sahaya çıkan Barış Alper, derbide de sol bek olarak görev yaptı.

- Üç futbolcunun ilk Beşiktaş derbisi

Galatasaray'da 3 futbolcu, ilk kez bir Beşiktaş derbisinde forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon kadrosuna kattığı Gabriel Sara, Roland Sallai ve Victor Osimhen, derbide ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu oyuncular, ilk kez bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanını sahada yaşadı.

- Galatasaray'dan 29 Ekim kutlaması

Sarı-kırmızılı kulüp, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik yaptı.

Mücadele öncesinde saha kenarına çıkan "Cumhuriyet Bandosu"nun çaldığı marşlara taraftarlar coşkuyla eşlik etti.

Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip de Cumhuriyet Bayramı için özel hazırlanan ve üzerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüetinin yer aldığı kırmızı-beyaz tişörtler giydi. Tişörtlerin üzerine "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadesi yer aldı.

Hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya "Yaşasın Cumhuriyet" pankartıyla çıktı. Ayrıca taraftarlar da seremoni sırasında tribünde "Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray", "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" ve "Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet" yazılı pankartlar açtı.

- TUSAŞ şehitleri için saygı duruşu

Karşılaşma öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisine büyük ilgi gösterdi.

RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 50 bine yakın sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında takımlarına büyük destek verdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, RAMS Park'ta oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa ekibi Olimpik Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Muçi'yi yedeğe çekti. Hollandalı teknik adam, bu ismin yerine milli futbolcu Semih Kılıçsoy'u, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirdi.

- Beşiktaş'ta 3 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle derbinin kadrosunda yer alamadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica, kadroya dahil edilmedi.

Bu 3 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da üst üste 3. kez teknik kadronun tercihi doğrultusunda kadroya alınmadı.

- Dört futbolcunun ilk derbisi

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Galatasaray'a karşı ilk derbilerine çıktı.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Joao Mario ve Cher Ndour, Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev aldı.

Beşiktaş'ta futbolcular, derbi öncesi ısınmaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silüet ve imzasının yer aldığı tişörtlerle çıktı.