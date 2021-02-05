Derbini hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 24. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte haftanın maçları ve bu mücadeleleri yönetecek hakemler listesi:
BUGÜN
12.30 Kasımpaşa-A. Hatayspor: Bahattin Şimşek
15.00 A.Alanyaspor-Ç.Rizespor: Mete Kalkavan
15.00 M. Başakşehir-F. Karagümrük: Halil Umut Meler
18.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır
7 Şubat Pazar:
12.30 Erzurumspor- Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
15.00 Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
15.00 Denizlispor- Antalyaspor: Zorbay Küçük
18.00 Beşiktaş- Konyaspor: Halis Özkahya
8 Şubat Pazartesi:
15.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan
18.00 Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
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