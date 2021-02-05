Derbini hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'in 24. haftasında, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak

Süper Lig'in 24. hafta derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleyi, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte haftanın maçları ve bu mücadeleleri yönetecek hakemler listesi:

BUGÜN

12.30 Kasımpaşa-A. Hatayspor: Bahattin Şimşek

15.00 A.Alanyaspor-Ç.Rizespor: Mete Kalkavan

15.00 M. Başakşehir-F. Karagümrük: Halil Umut Meler

18.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar:

12.30 Erzurumspor- Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

15.00 Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

15.00 Denizlispor- Antalyaspor: Zorbay Küçük

18.00 Beşiktaş- Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi:

15.00 Gaziantep-Göztepe: Volkan Bayarslan

18.00 Malatyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

