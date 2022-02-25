Derbiler haftası

Aksa süper Ligin 20. haftası üç tane derbi karşılaşmasına sahne olacak. Ligde bugün Güzelyurt derbisinde Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşılaşırken, yarın ise Lefkoşa’da K.Kaymaklı ile Yenicami, Karaoğlanoğlu’nda ise Merit A. Yeşilova – Doğan Türk Birliği karşılaşacak

Aksa Süper Liginde heyecan bugün ve yarın oynanacak olan birbirinden zor 8 maçla sürecek.

Ligin 20. haftası üç tane derbi mücadelesine sahne olacak. Özellikle Güzelyurt ve Lefkoşa’da oynanacak olan karşılaşmalar hem alt sıraları hem de play-out hattını yakından ilgilendirmesi nedeniyle heyecanı yüksek maçlar olması bekleniyor.

Güzelyurt’ta bugün oynanacak olan karşılaşmada doğrudan düşme hattının hemen üzerinde bulunan Baf Ülkü Yurdu, doğrudan düşme hattında olan Binatlı’yla kozlarını paylaşacak. Bu önemli maçta tecrübeli hakemlerimizden Fehim Dayı düdük çalacak.

Bugünün bir diğer önemli maçı ise ligde orta sıralarda bulunan Türk Ocağı ile Play-out hattında bulunan Hamitköy arasında Girne 20 Temmuz Stadı’nda oynanacak. Bu maçı ise Mustafa Öztuğay yönetecek.

PAZAR GÜNÜ LEFKOŞA DERBİSİ

Süper Ligin iki köklü Lefkoşa kulübü K.Kaymaklı ile Yenicami yarın kozlarını Sht. Hüseyin Ruso Stadı’nda paylaşacak. K.Kaymaklı’nınplay-out hattına inmemek, Yenicami’nin ise play-out hattından kurtulmak için puanlar almak istediği maçın hakemi Evren Karademir.

Ligin bir diğer derbi sayılacak maçı ise iki Girne bölgesi takımı olan Merit. A. Yeşilova ile Doğan Türk Birliği arasında Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanacak.

Pazar gününüm bir diğer önemli maçı ise son haftaların çıkışta olan ekibi Göçmenköy ile ligde bu sezon aradığı istikrarı bulamayan Cihangir arasındaLefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Aksa Süper Lig 20. hafta maçlarının programı ve hakemleri şöyle:

26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Hamitköy (Mustafa Öztugay)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Binatlı (Fehim Dayı)

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 Lefkoşa Şht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Yenicami (Evren Karademir)

14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Doğan T.Birliği (Ali Özer)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Cihangir (Emre Öztaşlı)

14.00 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Girne H.Evi (Şakir Azizoğlu)

14.00 Paşaköy 100.Yıl Stadı’nda Mesarya-MağusaT.Gücü (Mehmet Sezener)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Gönyeli (Turgay Misk)

