Derbiden galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonun son derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Serdar Saatçı (Dk. 86 Atiba), Welinton, Umut Meraş (Dk. 75 Necip Uysal), Kenan Karaman, Josef, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz, Ghezzal (Dk. 75 Can Bozdoğan), Larin (Dk. 75 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 62 N'Koudou)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Novak, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 90+3 Çağtay Kurukalıp), Gustavo, Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Osayi-Samuel), Mert Hakan Yandaş, Rossi, Serdar Dursun (Dk. 70 Valencia)

Goller: Dk. 6 Novak (Fenerbahçe), Dk. 31 Ghezzal (penaltıdan) (Beşiktaş)



Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah beyazlıların golünü 31. dakikada Ghezzal penaltıdan atarken, Fenerbahçe'nin golünü 6. dakikada Novak kaydetti.

Maçın 9. dakikasında Batshuayi penaltı vuruşunu gole çevirmedi.

7 maçlık galibiyet serisi sona eren ve yenilmezlik serisi 12 maça çıkaran Fenerbahçe bu sonuçla 69 puana yükseldi. Beşiktaş ise puanını 55 yaptı.

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında Göztepe ve Konyaspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

