Derbide Pile farkı

BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta bölge derbisinde lider Pile,Pergama’yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmenin coşkusunu yaşadı.

Korona virüs tehlikesinden dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun seyircisiz oynattığı maç baştan sona Pile’nin üstünlüğünde sona erdi. Pile’yi maçta galibiyete taşıyan golleri, Nazım Deveci, Serhan Damdelen 3, Ahmet Kuleli ve Yanıl Tezkan attı.

