Derbide Pile farkı

BTM İkinci Lig Üçüncü Grupta bölge derbisinde lider Pile,Pergama’yı 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmenin coşkusunu yaşadı.
Korona virüs tehlikesinden dolayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun seyircisiz oynattığı maç baştan sona Pile’nin üstünlüğünde sona erdi. Pile’yi maçta galibiyete taşıyan golleri, Nazım Deveci, Serhan Damdelen 3, Ahmet Kuleli ve Yanıl Tezkan attı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.