Derbide kazanan Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 32'inci haftasında derbi maçta Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında derbi maçta Galatasaray'ı konuk etti.

Sarı lacivertliler, 26. dakikada Miha Zajc ve 68. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla son 8 maçta 7. galibiyetini alan Fenerbahçe, Konyaspor'un puan kaybettiği haftada 59 puanla ligde ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray ise haftayı 41 puanda tamamladı.

Serdar Dursun bu sezon ligde 10, Miha Zajc ise 8. golünü attı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

