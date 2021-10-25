Derbide Kartal Larin'le uçtu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Nefes kesen mücadelede 3 gol atılırken sarı kırmızılılar bir penaltı atışından da yararlanamadı

Stat: Vodafone Park Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 90+4 Welinton), Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman), Pjanic, Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan), Larin, Batshuayi (Dk. 90+3 Güven Yalçın) Galatasaray: Muslera, Yedlin (Dk. 78 Ömer Bayram), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Berkan Kutlu, Morutan (Dk. 64 Babel), Cicaldau (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 78 Mustafa Muhammed) Goller: Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 ve 64 Larin (Beşiktaş)

Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar, 35. dakikada Cicaldau'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 40. dakikada Larin'le skoru eşitledi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 61. dakikasında Larin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Konuk ekipte Mostafa Mohamed'in 81. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken Galatasaray 17 puanda kaldı. Mücadelenin önemli anları: 10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı. 20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi. 31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti. 35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. 39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı: 57. dakikada Rosier'in sağdan yerden ortasında arka direkte Larin'den önce Yedlin topu auta gönderdi. 64. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Necip'in kafayla dokunduğu topu arka direkte önünde bulan Larin, meşin yuvarlağı bekletmeden filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 66. dakikada Kerem'in kafayla indirdiği topu ceza alanı önünde bulan Halil'in sert şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti. 79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi. 90+1. dakikada Kerem'in ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Beşiktaş karşılaşmayı 2-1 kazandı.