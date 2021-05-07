Derbide düdük Cüneyt Çakır’da

Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor-MedipolBaşakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

AtakaşHatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​



