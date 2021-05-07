Derbide düdük Cüneyt Çakır’da

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor-MedipolBaşakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
AtakaşHatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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