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Derbide Aslan kükredi

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında derbi maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar üst üste 6. galibiyetini alırken, Fenerbahçe bu sezon ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı

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Derbide Aslan kükredi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne oldu. Sarı kırmızılılar karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 20 dakika 0-0 eşitlikle geçildi. 21’inci dakikada Galatasaray öne geçti. İsmail Yüksek’in kafayla uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayına yakın bir noktada önünde bulan Lucas Torreira’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Livakovic’e çarparak ağlara gitti: 0-1

28’inci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Yunus Akgün’ün sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortayı Osimhen göğüsüyle Mertens’e indirdi. Mertens’in yakın mesafeden kaleci Livakovic’in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

Derbinin 59’uncu dakikasında Galatasaray, 3’üncü golü attı. Torreira ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içinde topla buluşan Sara, rakibini geçtikten sonra kaleci Livakovic’in sağından topu ağlara gönderdi: 0-3.

61’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Abdulkerim Bardakcı’nın Fred’e yaptığı müdahalenin ardından hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. 63’üncü dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Dzeko, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Fenerbahçe haftayı 13 puanla kapattı.

Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Galatasaray puanını 18'e çıkarıp liderliğini sürdürdü.

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