Derbide 'Aslan' kükredi

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında yola "devam" dedi

Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev derbide Galatasaray güldü. Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Ryan Babel, penaltıdan Radamel Falcao ile Arda Turan kaydetti. Siyah-beyazlıların tek sayısı ise penaltıdan Rachid Ghezzal ile geldi.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Galatasaray puanını 78'e yükseltirken, 7 maç sonra mağlup olan lider Beşiktaş 81 puanda kaldı.

Öte yandan MKE Ankaragücü deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe de Beşiktaş ile arasındaki farkı 2'ye indirdi.

Maçın hikayesi

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray derbiye; Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru ve Falcao 11'i ile çıktı.

Sergen Yalçın ise Beşiktaş'ta; Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Ljajic, Larin ve Gökhan Töre 11'ini sahaya sürdü.

2. dakikada Rachid Ghezzal'in yaptığı ortada Welinton, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Tarık Ongun, pozisyonda ofsaytı belirledi. Gol geçerlilik kazanmadı.

Galatasaray'da Ryan Babel, mücadelenin 5. dakikasında Fabrice N'Sakala'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL! 11. dakikada Gedson Fernandes'in pasında Babel savunmanın arkasına sarktı ve kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı. Sarı-kırmızılılar bu golle dev derbide 1-0 öne geçti.

Galatasaray'da Marcao,14. dakikada sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta Josef de Souza 30. dakikada sarı kart gördü.

PENALTI! 39. dakikada VAR hakemi Mete Kalkavan'ın uyarısıyla Cüneyt Çakır Atiba'nın yerde kaldığı pozisyonu incelemeye gitti. Çakır, VAR incelemesinin ardından Beşiktaş lehine penaltı kararı verdi.

Ryan Donk, penaltı pozisyonunda Atiba'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

GOL! Rachid Ghezzal, 42. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirdi. Dev derbide eşitlik var: 1-1. Cezayirli futbolcu, bu sezon ligde 6. golüne imza attı.

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala 43. dakikada Emre Akbaba'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

PENALTI! Galatasaray penaltı kazandı! Atiba, ceza sahası içinde Radamel Falcao'yu düşürdü. Penaltı kararının ardından sarı kart gören Kanadalı futbolcu cezalı duruma düştü.

GOL! Sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'nun penaltı golüyle derbide yeniden öne geçti: 2-1.

İlk yarının sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı! Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Saracchi'nin şutunu kaleci Ersin kurtardı.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, 62. dakikada yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.

Galatasaray'da Henry Onyekuru, 63. dakikada sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı ekipte Falcao ve Onyekuru'nun yerine Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed oyuna dahil oldu.

Beşiktaş gole çok yaklaştı! 67. dakikada Rachid Ghezzal'in vuruşunda top Muslera'da kaldı.

Siyah-beyazlılarda, Adem Ljajic 71. dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

74. dakikada Babel ve Emre Akbaba oyundan çıkarken, Arda Turan ve Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

GOL! Galatasaray, 76. dakikada Arda Turan'ın golüyle Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, 87. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

Mücadelenin sonuna en az 5 dakika ilave edildi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, dev derbide Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. Bu sonuçla beraber şampiyonluk yarışında son iki haftaya girilirken "ikili averaj"da eşitlik söz konusu...