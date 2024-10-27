Derbide 357. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın yapacakları Trendyol Süper Lig mücadelesiyle tarihlerinde 357. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Ligde iki sezon üst üste ipi önde göğüsleyerek toplamda 24. kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezona da iyi başladı. Çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan, 1'inden de beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 25 puan topladı. Namağlup yoluna devam eden Galatasaray, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'de henüz mağlubiyet yaşamayan Beşiktaş ise 8 mücadelede 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, haftaya 20 puanla girdi.

Ligin yenilgisiz iki takımının mücadelesine sahne olacak derbide iki ekip de yenilmezlik ünvanını korumaya çalışacak.

JAKOBS FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, yarınki derbide sahaya çıkamayacak.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs, henüz takımla çalışmalara başlamadı. Bir süre daha sahalardan uzak kalacak Jakobs, derbide takımdaki yerini alamayacak.

Galatasaray'da ayrıca sınırda bulunan Kaan Ayhan, yarınki müsabakada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.

SON 10 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 10 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

SAKATLARIN DURUMU BELİRSİZ

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan 3 önemli ismin derbide forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tedavileri devam eden Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın durumu bugün yapılacak incelemeler sonrası belli olacak. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında üç oyuncunun oynayıp oynamayacaklarına karar verilecek.

AL MUSRATİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 11. haftada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında görev yapamayacak.



