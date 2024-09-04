Derbi tarihleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 3 hafta maçlarıyla birlikte 5. ve 6. haftaların maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbi, 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de yapılacak.

Süper Lig'in 5. haftasının önemli maçında ise Trabzonspor ile Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.



