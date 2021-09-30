Derbi maçı Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa 1. Ligde üçüncü haftalık maç programını ve maçları yönetecek hakemleri yayınlandı.

Cuma akşamı oynanacak olanÇetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü maçı ile başlayacak haftada lider Maraş, Görneç’i konuk edecek. Maçı Hakan Ünalyönetecek. Çetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü derbisinde ise Osman Özpaşa düdük çalacak.

01/10/2021 Cuma, Saat: 19:00

Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - China Bazaar Gençlik Gücü

02/10/2021 Cumartesi, Saat: 16:30

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği – Yalova, Hüseyin Özkan

İncirli Stadı: İncirli – Düzkaya, Zekai Töre

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik – Çanakkale,İsfendiyar Açıksöz

03/10/2021 Pazar,Saat: 16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Görneç, Hakan Ünal



