Derbi maçı Özpaşa’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa 1. Ligde üçüncü haftalık maç programını ve maçları yönetecek hakemleri yayınlandı.
Cuma akşamı oynanacak olanÇetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü maçı ile başlayacak haftada lider Maraş, Görneç’i konuk edecek. Maçı Hakan Ünalyönetecek. Çetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü derbisinde ise Osman Özpaşa düdük çalacak.
01/10/2021 Cuma, Saat: 19:00
Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - China Bazaar Gençlik Gücü
02/10/2021 Cumartesi, Saat: 16:30
İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği – Yalova, Hüseyin Özkan
İncirli Stadı: İncirli – Düzkaya, Zekai Töre
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik – Çanakkale,İsfendiyar Açıksöz
03/10/2021 Pazar,Saat: 16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu
Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – Görneç, Hakan Ünal
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.