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Derbi maçı Özpaşa’nın

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Derbi maçı Özpaşa’nın
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Aksa 1. Ligde üçüncü haftalık maç programını ve maçları yönetecek hakemleri yayınlandı.
Cuma akşamı oynanacak olanÇetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü maçı ile başlayacak haftada lider Maraş, Görneç’i konuk edecek. Maçı Hakan Ünalyönetecek. Çetinkaya – China Bazaar Gençlik Gücü derbisinde ise Osman Özpaşa düdük çalacak.
01/10/2021  Cuma, Saat: 19:00 
Lefkoşa Atatürk Stadı:                 Çetinkaya -          China Bazaar Gençlik Gücü
02/10/2021 Cumartesi, Saat: 16:30
İskele Cumhuriyet Stadı:               L. Gençler Birliği – Yalova, Hüseyin Özkan 
İncirli Stadı:                                  İncirli – Düzkaya, Zekai Töre
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:  Miracle Değirmenlik – Çanakkale,İsfendiyar Açıksöz
03/10/2021  Pazar,Saat: 16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – Karşıyaka, Ali Özer
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı:   Yeniboğaziçi – Dörtyol, Hakan Muhtaroğlu
Bostancı Bağcıl Stadı:                        Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, Serkan Durmaz
Maraş Necip Halil Kartal Stadı:       Maraş – Görneç, Hakan Ünal
 
 
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