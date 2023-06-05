Deprem Şehitleri Turnuvasında şampiyon belli oluyor

Futbolun Paydaşları tarafından depremde kaybettiğimiz şehitler anısına düzenlenen Karmalar Turnuvasında finale maçı GazimağusaDr Fazıl Küçük Stadı’nda saat 19.00’da oynanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KKTFAD), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği (KTFHGD) ve Futbolcular Derneği’nin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) iş birliğinde organize edilen “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” şampiyon belli oluyor.

FİNALDE 4.DAKİKA 17.SANİYESİNDE BALONLAR HAVAYA BIRAKILACAK

Final maçının 4.dakika 17. Saniyesinde turnuva boyunca yapılan organizasyonda futbolcular havaya balonlar bırakarak anma aktiviteleri yapılacak. Futbolun paydaşların ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan’ın destek verip katkı koyduğu “Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” final karşılaşması ile sona eriyor.

FİNAL MAÇI GAZİMAĞUSA’DA

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” Mesarya Karması ile Mağusa Karması arasında oynanacak olan final karşılaşması 6 Haziran Salı akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük stadında saat 19:00 da oynanacak ve turnuvada şampiyon olacak.

“Deprem Şehitleri Turnuvası’nda” final maç programı şöyle.

Deprem Şehitleri Turnuvası final maç program şöyle.

6 Haziran Salı Final

GazimağusaDr Fazıl Küçük Stadı

Saat 19:00 Mesarya Karması-Mağusa Karması

