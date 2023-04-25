Deprem Şehitleri Turnuvası hazırlıkları başladı

Futbolun paydaşları iptal edilen CONİFA Kupası yerine hem futbolcularımızın ve hocalarımızın motivasyonu artırmak hem de depremde kaybettiğimiz şehitler anısına Karmalar Turnuvası düzenleme kararı alması sonrası çalışmalarını sıklaştırdı

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez toplantı gerçekleştiren futbolun paydaşları sezon sonunda Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde vatanımızdan kaybettiğimiz minik voleybolcularımız, hocaları, aileleri, Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi, Miracle Değirmenlik ve Gönyeli U16 takımlarında yer alan evlatlarımız için düzenlenecek olan Deprem Şehitleri Turnuvası için çalışmalara başladı.

KTFF UHDESİNE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Önceki gün bir araya gelen Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, KKTFAD Başkanı Hasan Topaloğlu, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Futbolcular Derneği Başkanı Mehmet Çil, Hakemler Derneği Başkanı Hakan Muhtaroğlu ve Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Caner Oshan bir araya gelerek önce KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret ederek turnuva hakkında bilgi alışverişi yaparak turnuvayı masaya yatırdı. KTFF’nun uhdesinde gerçekleştirilmesi kararı alınan turnuva için sponsor ve Belediyelerden destek alınması kararı alınırken turnuvanın tarihi de Norhernland Kıbrıs Kupası hemen sonrası başlatılması kararı alındı.

Futbolun 5 paydaşı KTFF’dan da destek alarak Mayıs ayında play-off ve play-outların bitmesi ile başlanması planlanan turnuvanın adını “Deprem Şehitleri Turnuvası” koyarak toplanacak olan gelirinde Deprem Şehitlerimiz adına harcanması kararı aldı. KTFF Başkanı Sertoğlu ile yapılan görüşmeden sonra Başbakanlık Müsteşarı Sporun sorumlusu Hüseyin Cahitoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek sahalar konusunda onay alarak turnuva için gereken desteğin verileceği sözü alarak bu görüşmeyi de tamamladı. Bu görüşmelerden sonra Belediye Başkanları ile görüşmeye başlayan Paydaşlar tüm başkanlardan sıcak yaklaşım ve ful destek alırken turnuva öncesi moral motivasyon olarak daha da heyecanlı bir şekilde çalışmalarını sürdürme kararı aldı.

KARMA ANTRENÖRLERİ AÇIKLANACAK

Sezon başından beridir CONİFA Kupası için KKTC Milli Takımını seçmek için birçok bölgede maçları izlemeye giden bu yönde çalışmalar yapan KKTC Milli Takımlar Teknik Direktörü Caner Oshan’ı Turnuvanın Genel Koordinatörlüğüne getiren Futbolun Paydaşları bu hafta içerisinde Oshan ve KKTFAD’nin bir araya gelmesi ile karmaların hocalarını açıklama kararı aldı.

MİLLİ MOTİVASYON DUYGUSU YAŞATILACAK

Paydaşların düzenleyeceği turnuvada Aksa Süper Lig ve Aksa 1.ligde yer alan 32 A Takım oyuncularından seçilerek 8 bölge karmalarından oluşacak takımlarla güzel bir organizasyonda Şehitlerimizi anarak futbolcularımıza da milli motivasyon duygusu yaşatılması ve toplanacak gelirinde bağışlanarak destek olunması planlıyor.

8 BÖLGE KARMASI KURAYLA EŞLEŞECEK

Turnuvanın 8 bölge karması kura ile eşleşerek ilk turda 4 karşılaşmanın yapılması planlandı. İlk 2 karşılaşmanın saat 18:30 ve saat 20:30’da olmak üzere GazimağusaDr Fazıl Küçük stadında, diğer 2 karşılaşmanın ise 1 gün sonra saat 18:30 ve saat 20:30’da Güzelyurt Üner Berkalp stadında yapılması planlanıyor. Buradan kazanan 4 takımın yarı finalde eşleşerek oynanacak olan 2 karşılaşmanın yine saat 18:30 ve saat 20.30’da olmak üzere bu kez yaklaşık 3-4 gün sonra Girne 20 Temmuz Mete Adanır stadında oynanması planlanıyor. Yarı final karşılaşmalarından kazanların final kaybedenlerin ise 3.lük karşılaşmalarının ise 3-4 gün sonra Lefkoşa Atatürk stadında saat 18:30 ve saat 20:30’de oynatılarak “Deprem Şehitleri Turnuvası” nın tamamlanması planlanıyor.

KARŞILAŞMALARIN 4.DAKİKA 17.SANİYESİNDE ANMA AKTİVİTELERİ YAPILACAK

Maçlara girişlerin ücretli olacağı ve karşılaşmaların 4.dakika 17. saniyesinde çeşitli anma aktiviteleri yapılması kararı alındı. Alınan bir diğer önemli karar ise yeni bir forma tasarlanması ve tüm Spor Şehitlerimizin bir arada bu formada Resimlerinin yer alması ve bu formaların da satışa sunulması oldu.

Turnuva için paydaşlar’ın kısa süre içerisinde bir basın toplantısı yaparak basın ile bu turnuvayı paylaşacağı organizasyonun kusursuz ve görkemli bir turnuva olması için yeni fikirler üretmeye çalışacakları da açıklandı.

Turnuvada karmalar ve takımlar şu şekilde belirlendi…



İSKELE MELEKLER KARMASI

- PERA LARNAKA GENÇLER BİRLİĞİ

- YENİBOĞAZİÇİ

- MORMENEKŞE

- YENİERENKÖY

MAĞUSA MELEKLER KARMASI

- MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

- YONPAŞ DUMLUPINAR

- ÜNİMAR MARAŞ

- İNCİRLİ

MESARYA MELEKLER KARMASI

- CİHANGİR

- MESARYA

- MİRACLE DEĞİRMENLİK

- DÖRTYOL

BAŞKENT MELEKLER KARMASI

- YENİCAMİ

- KÜÇÜK KAYMAKLI

- ÇETİNKAYA

- CHİNA BAZZAR GENÇLİK GÜCÜ

LEFKOŞA MELEKLER KARMASI

- HAMİTKÖY

- GÖÇMENKÖY

- GÖNYELİ

- MUSTAFA HACIALİ YILMAZKÖY

GÜZELYURT/ LEFKE MELEKLER KARMASI

- LEFKE

- BAF ÜLKÜ YURDU

- BİNATLI

- YALOVA

GİRNE MELEKLER KARMASI

- DOĞANTÜRK BİRLİĞİ

- TÜRK OCAĞI LİMASOL

- DÜZKAYA

- ESENTEPE

ALSANCAK MELEKLER KARMASI

- Merit ALSANCAK YEŞİLOVA

- KARŞIYAKA

- LAPTA

- GİRNE HALK EVİ

