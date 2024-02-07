Deplasman takımlarının haftası

AKSA SÜPER LİG 17. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 17. Haftası pazartesi akşamı oynanan Yenicami – Doğan T. Birliği mücadelesiyle tamamlanırken, lider Cihangir ve takipçisi Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli H. Dumlupınar bu haftayı da kayıpsız geçtiler.Lider Cihangir konuk olduğu Göçmenköy’ü tek golle mağlup ederken, Mağusa T. Gücü evinde Pera L.Gençler Birliği’ni 5 -0 mağlup etti. Haftanın belki de sezonun en farklı galibiyetine imza atan Tremeşeli H. Dumlupınar ise Türk Ocağı deplasmanından 11-1’lik skorla galip ayrılarak tarihi bir skor aldı.Ligin play-out hattındaki 4 takımı ile dibindeki 2 takımın da bu hafta mağlubiyetle kapatmaları nedeniyle her geçen hafta üst sıralarla puan farkı açılmaya başladı.Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçın 5’inden deplasman takımları galip ayrılırken, iki maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan 8 maçın tümünde gol atılırken, 35 kez kale ağları havalanarak maç başında 4,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. 8 futbolcunun ikişer gol atarak takımlarının galibiyetine katkı koyduğu 17. Haftada, T. H. Dumlupınar’dan Daniel Adjessa ise 4 gol atarak haftanın en skorer futbolcusu oldu.Gol krallığı yarışında ise Cihangir’den Muhittin Tümbül, bu haftayı boş geçmeyerek 20 gole ulaşırken, MTG’den Dinoteper bu hafta attığı 2 golle 14 gole yükselerek takibini sürdürdü.Bu hafta oynanan 8 maçın tümünde kart gösterilirken, 35 sarı kart bir de kırmızı kart çıktı. Tek kırmızı kartı Doğan T. Birliği’nde Vilmar gördü.Aksa Süper Ligin 17. Haftasının zorluk derecesi en yüksek maçlarından biri olan Lefke – Çetinkaya mücadelesinden 5 – 0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Çetinkaya takımı haftanın takımı olmayı hak etti.Gençlik Gücü takımının Mesarya deplasmanından 3 puanla dönmesinde attığı gol ve ortaya koyduğu mücadeleyle en büyük paya sahip olan kaptanı Ali Akbulut haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Zorlu K.Kaymaklı deplasmanında takımı M.Karşıyaka’yı iyi organize eden ve maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olmayı bilen bir oyun oynatan tecrübeli teknik direktör Caner Oshan haftanın teknik direktörü oldu.Haftanın en zorlu maçlarından biri olan Göçmenköy ile Cihangir arasındaki karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve yan hakemleri uyumuyla iyi bir maç yöneten Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.Kıvanç Demircioğlu (Göçmenköy), Sena Develioğlu(M. Karşıyaka), Şenol Şöför(MTG), Berk Güçlücan(T. H. Dumlupınar),Ercan(Mesarya), Billy Osman(A. Yeşilova), Nurettin(Cihangir), Mustafa (MTG), İlker(M. Karşıyaka), Erhun (MTG), Abu Dumbuya(Gençlik Gücü), Cemal Yaşinses(A. Yeşilova) Yasin(Çetinkaya), Daniel Adjesa(T. H. Dumlupınar), Diatta(M. Karşıyaka)Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1A.Yeşilova-Yeniboğaziçi: 5 – 0Mesarya-ChinaB.G.Gücü : 0 – 1K.Kaymaklı-M.Karşıyaka: 0 – 3Lefke-Çetinkaya: 0 – 5Mağusa T.Gücü-PeraL.G.Birliği: 5 – 0Türk Ocağı-Y.Dumlupınar: 2 – 11Yenicami-Doğan T.Birliği: 1 – 1Çetinkaya – Pera L. Gençler BirliğiDoğan T. Birliği – Mağusa T. GücüYeniboğaziçi – YenicamiCihangir – A. YeşilovaLefke – Türk OcağıT. H. Dumlupınar – K.KaymaklıC. B. Gençlik Gücü – GöçmenköyM. Karşıyaka – Mesarya