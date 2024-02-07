Deplasman takımlarının haftası

Aksa Süper Ligin 17. Haftası pazartesi akşamı oynanan Yenicami – Doğan T. Birliği mücadelesiyle tamamlanırken, lider Cihangir ve takipçisi Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli H. Dumlupınar bu haftayı da kayıpsız geçtiler.
Lider Cihangir konuk olduğu Göçmenköy’ü tek golle mağlup ederken, Mağusa T. Gücü evinde Pera L.Gençler Birliği’ni 5 -0 mağlup etti. Haftanın belki de sezonun en farklı galibiyetine imza atan Tremeşeli H. Dumlupınar ise Türk Ocağı deplasmanından 11-1’lik skorla galip ayrılarak tarihi bir skor aldı.
Ligin play-out hattındaki 4 takımı ile dibindeki 2 takımın da bu hafta mağlubiyetle kapatmaları nedeniyle her geçen hafta üst sıralarla puan farkı açılmaya başladı.
Aksa Süper Lig’de bu hafta oynanan 8 maçın 5’inden deplasman takımları galip ayrılırken, iki maçı ise ev sahibi takımlar kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan 8 maçın tümünde gol atılırken, 35 kez kale ağları havalanarak maç başında 4,5 gol ortalamasına yaklaşıldı. 8 futbolcunun ikişer gol atarak takımlarının galibiyetine katkı koyduğu 17. Haftada, T. H. Dumlupınar’dan Daniel Adjessa ise 4 gol atarak haftanın en skorer futbolcusu oldu.
Gol krallığı yarışında ise Cihangir’den Muhittin Tümbül, bu haftayı boş geçmeyerek 20 gole ulaşırken, MTG’den Dinoteper bu hafta attığı 2 golle 14 gole yükselerek takibini sürdürdü.
Bu hafta oynanan 8 maçın tümünde kart gösterilirken, 35 sarı kart bir de kırmızı kart çıktı. Tek kırmızı kartı Doğan T. Birliği’nde Vilmar gördü.
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Aksa Süper Ligin 17. Haftasının zorluk derecesi en yüksek maçlarından biri olan Lefke – Çetinkaya mücadelesinden 5 – 0 gibi farklı bir skorla galip ayrılan Çetinkaya takımı haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Futbolcusu: Ali Akbulut(China B. Gençlik Gücü)
Gençlik Gücü takımının Mesarya deplasmanından 3 puanla dönmesinde attığı gol ve ortaya koyduğu mücadeleyle en büyük paya sahip olan kaptanı Ali Akbulut haftanın futbolcusu olmayı hak etti.
Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan(M. Karşıyaka)
Zorlu K.Kaymaklı deplasmanında takımı M.Karşıyaka’yı iyi organize eden ve maçın başından sonuna kadar oyuna hakim olmayı bilen bir oyun oynatan tecrübeli teknik direktör Caner Oshan haftanın teknik direktörü oldu.
Haftanın Hakemi: Kerem Eran(Göçmenköy – Cihangir)
Haftanın en zorlu maçlarından biri olan Göçmenköy ile Cihangir arasındaki karşılaşmada pozisyonlara yakınlığı, yerinde düdükleri ve yan hakemleri uyumuyla iyi bir maç yöneten Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.
Haftanın Kareası:
Kıvanç Demircioğlu (Göçmenköy), Sena Develioğlu(M. Karşıyaka), Şenol Şöför(MTG), Berk Güçlücan(T. H. Dumlupınar),
Haftanın Onbiri:
Ercan(Mesarya), Billy Osman(A. Yeşilova), Nurettin(Cihangir), Mustafa (MTG), İlker(M. Karşıyaka), Erhun (MTG), Abu Dumbuya(Gençlik Gücü), Cemal Yaşinses(A. Yeşilova) Yasin(Çetinkaya), Daniel Adjesa(T. H. Dumlupınar), Diatta(M. Karşıyaka)
Aksa Süper Lig 17. Hafta sonuçları
Göçmenköy-Cihangir: 0 – 1
A.Yeşilova-Yeniboğaziçi: 5 – 0
Mesarya-ChinaB.G.Gücü : 0 – 1
K.Kaymaklı-M.Karşıyaka: 0 – 3
Lefke-Çetinkaya: 0 – 5
Mağusa T.Gücü-PeraL.G.Birliği: 5 – 0
Türk Ocağı-Y.Dumlupınar: 2 – 11
Yenicami-Doğan T.Birliği: 1 – 1
Aksa Süper Lig 18. Hafta programı
Çetinkaya – Pera L. Gençler Birliği
Doğan T. Birliği – Mağusa T. Gücü
Yeniboğaziçi – Yenicami
Cihangir – A. Yeşilova
Lefke – Türk Ocağı
T. H. Dumlupınar – K.Kaymaklı
C. B. Gençlik Gücü – Göçmenköy
M. Karşıyaka – Mesarya
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|17
|16
|1
|0
|44
|12
|32
|49
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|17
|15
|0
|2
|67
|14
|53
|45
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|17
|14
|1
|2
|54
|20
|34
|43
|4.
|Doğan Türk Birliği
|17
|9
|4
|4
|35
|20
|15
|31
|5.
|Göçmenköy İYSK
|17
|9
|3
|5
|32
|20
|12
|30
|6.
|Miracle Karşıyaka ASK
|17
|7
|6
|4
|33
|28
|5
|27
|7.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|17
|8
|1
|8
|36
|36
|0
|25
|8.
|Yenicami AK
|17
|7
|3
|7
|35
|37
|-2
|24
|9.
|Çetinkaya TSK
|17
|6
|3
|8
|31
|30
|1
|21
|10.
|Alsancak Yeşilova SK
|17
|6
|2
|9
|27
|29
|-2
|20
|11.
|Mesarya SK
|17
|6
|0
|11
|19
|35
|-16
|18
|12.
|Lefke TSK
|17
|5
|2
|10
|16
|30
|-14
|17
|13.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|17
|5
|2
|10
|27
|47
|-20
|17
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|17
|3
|2
|12
|22
|43
|-21
|11
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|17
|2
|1
|14
|22
|62
|-40
|7
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|17
|1
|3
|13
|21
|58
|-37
|6