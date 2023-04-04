Deplasman takımlarının haftası

Aksa Süper Ligin 23. haftasında 6 maçı deplasman takımlarının kazanırken, sadece 1 ev sahibi takım maç kazandı. Berabere tamamlanan maç olmadı

AKSA SÜPER LİG 23. HAFTA PANORAMASIAKSA Süper Lig’de 23. Haftası tamamlanırken liderlik koltuğunda oturan Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Lefke’yi mağlup ederken, en yakın takipçisi Cihangir’in haftayı boş geçmesi sonucunda puan farkını 10’a çıkarırken, şampiyonluğa daha da yaklaştı.Ligin en rahat takımlarından olan Mesarya konuk olduğu Merit A. Yeşilova’yı mağlup ederek Yenicami’nin mağlup olmasıyla 3. sıraya yükseldi.Ligin alt sıralarında yer alan 7 takım arasında kazanan Çetinkaya, Göçmenköy ve Küçük Kaymaklı, haftanın kârlıları olurken, sonuncu Gönyeli işini iyice zora soktu.Aksa Süper Ligin 23. haftasında 6 maçı deplasman takımlarının kazanırken, sadece 1 ev sahibi takım maç kazandı. Berabere tamamlanan maç olmadı.Oynanan 7 maçta kale ağları sadece 17 kez havalanırken, sezonun en kısır haftası oldu.Süper Lig Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül 23 golde kalırken, zirvede yerini korudu. Mağusa Türk Gücü‘nden Mickael Pote attığı tek golle, Şenol Şöfer ile Yenicami’den Sylla 16’şar golle 2. Sırayı paylaştılar.Bu hafta kartlar havada uçuşarak 7 maçta 34 sarı kart çıkarken, 3’te kırmızı kart çıktı. Kartsız maç oynanmadı.Aksa Süper Ligde küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Gönyeli'yi yenerek çok önemli bir galibiyet elde eden Çetinkaya, hem dipten uzaklaştı hem de play-out hattında iyi bir noktaya geldi.Göçmenköy’ün Lefkoşa derbisinde rakibi Yenicami’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna ikinci devrede giren ve takımın galibiyet golünü atan Mustafa Gezer haftanın futbolcusu olmayı hak ettiHafta içinde kupa mücadelesinde ezeli rakiplerine elenen Doğan Türk Birliği takımının teknik patronu Turan Altay, konuk oldukları Hamitköy maçında geriye düştükleri maçı sonradan oyuna aldığı oyuncuların katkısıyla kazandı. Bu da Turan Altay’ı haftanın teknik direktörü yaptıAlt sıraları yakından ilgilendiren China Bazaar Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı maçında iyi bir maç çıkaran ve pozisyonlara yakınlığı ile doğru düdükler çalan tecrübeli hakem Serhan Şimşek haftanın hakemi olduTürkkan(Y.Dumlupınar), Mehmet Erol(MTG), Eren (Çetinkaya), Sinan(Mesarya)Yusuf(Göçmenköy), Ahmet Sönmez(D.T.B) Agit(Çetinkaya), Orhan(Mesarya), Emre(Y. Dumlupınar), Ünal(MTG), Cemal(Çetinkaya), Bayram(Göçmenköy), Yağış(K.Kaymaklı), Hikmet(Y. Dumlupınar), Tansel(Doğan T.B)Gönyeli – Çetinkaya: 0 – 3Mağusa T. Gücü – Lefke: 3 – 0Merit A. Yeşilova – Mesarya: 1 – 2Hamitköy – Doğan T. Birliği: 2 – 3Türk Ocağı – Y. Dumlupınar: 0 – 1CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı: 0 – 1Yenicami – Göçmenköy: 0 – 1Doğan T. B – K. KaymaklıÇetinkaya – C. B. Gençlik GücüHamitköy – YenicamiCihangir – Mağusa T. GGöçmenköy – M. A YeşilovaLefke – GönyeliMesarya – Türk OcağıAKSA Süper Lig Puan Tablosu