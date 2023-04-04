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Deplasman takımlarının haftası

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Aksa Süper Ligin 23. haftasında 6 maçı deplasman takımlarının kazanırken, sadece 1 ev sahibi takım maç kazandı. Berabere tamamlanan maç olmadı

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Deplasman takımlarının haftası
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AKSA SÜPER LİG 23. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Lig’de 23. Haftası tamamlanırken liderlik koltuğunda oturan Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Lefke’yi mağlup ederken, en yakın takipçisi Cihangir’in haftayı boş geçmesi sonucunda puan farkını 10’a çıkarırken, şampiyonluğa daha da yaklaştı.  
Ligin en rahat takımlarından olan Mesarya konuk olduğu Merit A. Yeşilova’yı mağlup ederek Yenicami’nin mağlup olmasıyla 3. sıraya yükseldi.
Ligin alt sıralarında yer alan 7 takım arasında kazanan Çetinkaya, Göçmenköy ve Küçük Kaymaklı, haftanın kârlıları olurken, sonuncu Gönyeli işini iyice zora soktu.
Aksa Süper Ligin 23. haftasında 6 maçı deplasman takımlarının kazanırken, sadece 1 ev sahibi takım maç kazandı. Berabere tamamlanan maç olmadı.
Oynanan 7 maçta kale ağları sadece 17 kez havalanırken, sezonun en kısır haftası oldu.
Süper Lig Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Muhittin Tümbül 23 golde kalırken, zirvede yerini korudu. Mağusa Türk Gücü‘nden Mickael Pote attığı  tek golle, Şenol Şöfer ile Yenicami’den Sylla 16’şar golle 2. Sırayı paylaştılar.
Bu hafta kartlar havada uçuşarak 7 maçta 34 sarı kart çıkarken, 3’te kırmızı kart çıktı. Kartsız maç oynanmadı.
 
Haftanın Takımı: Çetinkaya
Aksa Süper Ligde küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Gönyeli'yi yenerek çok önemli bir galibiyet elde eden Çetinkaya, hem dipten uzaklaştı hem de play-out hattında iyi bir noktaya geldi.
 

Haftanın Futbolcusu: Mustafa Gezer(Göçmenköy)
Göçmenköy’ün Lefkoşa derbisinde rakibi Yenicami’yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna ikinci devrede giren ve takımın galibiyet golünü atan Mustafa Gezer haftanın futbolcusu olmayı hak etti
 

Haftanın Teknik Direktörü: Turan Altay(Doğan Türk Birliği)
Hafta içinde kupa mücadelesinde ezeli rakiplerine elenen Doğan Türk Birliği takımının teknik patronu Turan Altay, konuk oldukları Hamitköy maçında geriye düştükleri maçı sonradan oyuna aldığı oyuncuların katkısıyla kazandı. Bu da Turan Altay’ı haftanın teknik direktörü yaptı
 
Haftanın Hakemi: Serkan Şimşek(C. B. Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı)
Alt sıraları yakından ilgilendiren China Bazaar Gençlik Gücü - Küçük Kaymaklı maçında iyi bir maç çıkaran ve pozisyonlara yakınlığı ile doğru düdükler çalan tecrübeli hakem Serhan Şimşek haftanın hakemi oldu
 
Haftanın Kareası:
Türkkan(Y.Dumlupınar), Mehmet Erol(MTG), Eren (Çetinkaya), Sinan(Mesarya)
 
Haftanın Onbiri:
Yusuf(Göçmenköy), Ahmet Sönmez(D.T.B) Agit(Çetinkaya), Orhan(Mesarya),  Emre(Y. Dumlupınar), Ünal(MTG), Cemal(Çetinkaya), Bayram(Göçmenköy), Yağış(K.Kaymaklı), Hikmet(Y. Dumlupınar), Tansel(Doğan T.B)
 
Aksa Süper Lig 23. Hafta sonuçları
Gönyeli – Çetinkaya: 0 – 3
Mağusa T. Gücü – Lefke: 3 – 0
Merit A. Yeşilova – Mesarya: 1 – 2
Hamitköy – Doğan T. Birliği:  2 – 3
Türk Ocağı – Y. Dumlupınar: 0 – 1
CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı: 0 – 1 
Yenicami – Göçmenköy: 0 – 1
 
Aksa Süper Lig 24. Hafta programı(5 Nisan Çarşamba)
Doğan T. B – K. Kaymaklı
Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü
Hamitköy – Yenicami
Cihangir – Mağusa T. G
Göçmenköy – M. A Yeşilova
Lefke – Gönyeli
Mesarya – Türk Ocağı
 
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 22 20 1 1 71 18 53 61
2. Cihangir GSK 22 16 3 3 51 26 25 51
3. Mesarya SK 23 13 6 4 42 22 20 45
4. Yenicami AK 23 12 6 5 46 33 13 42
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 23 12 6 5 35 26 9 42
6. Doğan Türk Birliği 21 11 5 5 49 23 26 38
7. Lefke TSK 22 9 5 8 25 24 1 32
8. Merit Alsancak Yeşilova SK 23 6 6 11 30 43 -13 24
9. Küçük Kaymaklı TSK 22 7 3 12 28 43 -15 24
10. Türk Ocağı Limasol 23 6 2 15 23 34 -11 20
11. Göçmenköy İYSK 23 5 5 13 31 53 -22 20
12. Çetinkaya TSK 22 5 4 13 23 46 -23 19
13. Hamitköy ŞHSK 22 4 3 15 22 42 -20 15
14. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 22 3 6 13 23 46 -23 15
15. Gönyeli SK 22 2 5 15 24 61 -37 11
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