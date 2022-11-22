Deplasman takımlarının haftası

Aksa 1. Lig’in 9. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, Baf Ülkü Yurdu evinde kazanarak liderliğini sürdürdü.
Ligde oynanan 8 maçın beşini deplasman takımları kazanrken, 3 maçı ise ev sahipleri kazandı. Bu hafta 1. Lig’de beraberlik çıkmazken, ev sahibi takımların galibiyetleri ligin ilk sırasında bulunan Baf Ülkü Yurdu, Yalova ve Miracle Karşıyaka’dan geldi. Ligde bu hafta Pera Gençler Birliği, Binatlı, M.HacıaliYılmazköy, Yeniboğaziçi ve Düzkaya takımları deplasmanda kazanan takımlar oldu.
Ligde namağlup liderliğini sürdüren Baf Ülkü Yurdu ile 7. sıradaki Yeniboğaziçi takımı arasında sadece 6 puan fark olması ligde her an dengelerin değişebileceğini ortaya koyuyor.
9. haftada en farklı galibiyeti 13-0 gibi farklı bir skorla alan Miracle Karşıyaka tarihi bir skora imza atarken, bu hafta ligde kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.
AKSA 1.Lig'de gol krallığı yarışında 9.hafta da krallık el değiştirdi. Miracle Karşıyaka’nın tecrübeli golcüsü Esin Sonay bu hafta attığı 6 golle 14 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı. Yenboğaziçi futbolcusu Turgut Kaçar 1 gol atarak gol sayısını 10’a çıkarırken, Lapta'dan Enes Kubat 9 gole yükselirken, Mormenekşe'den Erhan Çınar 8 golde kalırken, Miracle Karşıyaka’dan İlyas Yılmaz attığı 3 golle 8 gole ulaştı.
Ligde bu hafta 8 maçın biri dışında diğer maçlarda sarı kart gösterilirken, toplam 29 sarı kartın gösterildiği haftada bir de direk kırmızı kart gösterildi.
Haftanın Takımı: Pera Gençler Birliği
Aksa 1. Ligin iki köklü bölge takımının mücadelesinde konuk Gençler Birliği, rakibi Mormenekşe’yi iyi bir oyun sonucunda 3-0 mağlup ederek 3 maç sonra deplasmanda kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı ve haftanın takımı oldu.
Haftanın futbolcusu: Esin Sonay(Miracle Karşıyaka)
Miracle Karşıyaka’nın tecrübeli golcüsü yaşına ve yaşadığı birçok sakatlığa rağmen bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol almaya devam ederken, başarılması zor bir hedefi de gerçekleştirerek bir maçta 6 gol attı.
Haftanın teknik direktörü: Kılıçali Kahraman(Yeniboğaziçi)
Zorlu Girne Halk Evi deplasmanında takımı Yeniboğaziçi’ni iyi motive ederek ve yerinde değişikliklerle maçı kazanmasını bildiği için bu haftanın teknik direktörü olmayı hak etti.
Haftanın Hakemi: Evren Karademir(Mormenekşe – Pera Gençler B.)
Zorlu bölge derbisi olan Mormenekşe ile Pera Gençler Birliği arasındaki mücadelede görev yapan Evren Karademir, pozisyonlara yakınlığı, kartlardaki doğruluğu ve yerinde düdükleriyle maçın skoruna etki etmeyerek haftanın hakemi oldu.
Haftanın Kare Ası:
Uğur Şahin(Binatlı), Ertan (Pera Gençler Birliği), Mustafa Gardiyanoğlu(Baf Ü. Yurdu), AfünGirgen (Düzkaya).
Haftanın Takımı:
Remzi(Y.Boğaziçi), Ersen(Binatlı), Olgun(Pera G. Birliği), Ersal(M.HacaliYılmazköy), Barış (Yeniboğaziçi), Yasin(Yalova), Selkan(Pera G. Birliği), Serhat(Yeniboğaziçi), Abdullah (M. Karşıyaka), Abdülaziz(PeraG.Birliği), İlyas Yılmaz(M.Karşıyaka)
Aksa 1.Lig 9. Hafta sonuçları
Mormenekşe-Pera Gençler B.: 0 – 3
Esentepe-Binatlı: 0 – 2
Dörtyol-M. HacıaliYılmazköy: 1 – 2
Yalova-İncirli: 1 – 0
M. Karşıyaka-Yenierenköy: 13 – 0
Girne Halk Evi-Yeniboğaziçi: 1 – 2
Baf Ülkü Yurdu-Lapta: 2 – 1
Ünimar Maraş-Düzkaya: 0 – 5
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Baf Ülkü Yurdu
|9
|6
|3
|0
|17
|6
|11
|21
|2.
|Yalova SK
|9
|6
|2
|1
|14
|8
|6
|20
|3.
|Miracle Karşıyaka ASK
|9
|6
|1
|2
|32
|10
|22
|19
|4.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|9
|4
|4
|1
|17
|9
|8
|16
|5.
|M. HacıaliYılmazköy SK
|9
|4
|3
|2
|20
|14
|6
|15
|6.
|Binatlı YSK
|9
|4
|3
|2
|16
|10
|6
|15
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|9
|4
|3
|2
|17
|14
|3
|15
|8.
|Esentepe KKSK
|9
|4
|2
|3
|17
|12
|5
|14
|9.
|Düzkaya KOSK
|9
|4
|2
|3
|15
|10
|5
|14
|10.
|Lapta TBSK
|9
|4
|0
|5
|15
|14
|1
|12
|11.
|Mormenekşe GBSK
|9
|2
|4
|3
|15
|17
|-2
|10
|12.
|Girne Halk Evi
|9
|3
|0
|6
|9
|11
|-2
|9
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|9
|2
|2
|5
|13
|19
|-6
|8
|14.
|Dörtyol SK
|9
|2
|0
|7
|5
|23
|-18
|6
|15.
|İncirli SK
|9
|1
|2
|6
|7
|20
|-13
|5
|16.
|Yenierenköy TSK
|9
|0
|1
|8
|9
|41
|-32
|1