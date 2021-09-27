Deplasman takımlarının haftası

AKSA Birinci Ligde ikinci hafta geride kalırken, Doğu bölgesinin 4 takımı namağlup ilk 4 sırada yer alıyor. Maraş, Dörtyol, İncirli ve Gençler Birliği puan kayıpsız yollarına devam ediyorlar

Gençler Birliği, zorlu Düzkaya deplasmanından da 3 puanla dönerken, ilk 2 maçını puan kayıpsız geçerek 6 puan topladıEsentepe’nin golcüsü Şükrü Erdoğan, Bostancı Bağcıl deplasmanında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, Gol Krallığı yarışında da ilk sıraya yerleştiMaraş, zorlu Gençlik Gücü deplasmanından galibiyetle dönerek, 2. galibiyetini alırken, İzzet Kaçmaz takımını maça iyi hazırlayarak, yerinde müdahalelerle galibiyete katkı koyduTufan Çerçioğluhaftanın çekişmeli maçlarından olan Gençlik Gücü – Maraş mücadelesini başarıyla yönetirken, yardımcılıyla da uyumluyduOzan (Çetinkaya)Ahmet Arıtaş (İncirli)Selkan (Dörtyol)Güvenç (Karşıyaka)Cengiz (GB)Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)Çağdaş (Çetinkaya)Volkan Göktürk (İncirli)Nersin Osman (Esentepe)Ndiae (GB)Ahmet Gürlü (Dörtyol)Emre Uysal (Maraş)Ahmet Kara (GB)Hasan Özçelik (Maraş)Ömer (Çetinkaya)AKSA Birinci Lig günün sonuçlarıB. Bağcıl– Esentepe: 1-2Görneç – İncirli: 1-2Dörtyol – Miracle Değirmenlik:2-1Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 4-2Düzkaya– L. Gençler Birliği 0-1Mormenekşe – Yalova, 0-0Çanakkale – Çetinkaya: 0-4China BGençlik Gücü-Maraş 1-2