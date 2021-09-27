Deplasman takımlarının haftası

AKSA Birinci Ligde 5 maçı deplasman takımları kazanırken, 2 maçı da ev sahipleri kazandı. Haftanın tek golsüz maçı ise Mormenekşe – Yalova maçı oldu
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Esentepe’den Şükrü Erdoğan ve Maraş’tan Hasan Özçelik, 3’er golle ilk sırada yer alıyorlar. 6 futbolcunun ise 2’şer golü bulunuyor
Haftanın Takımı: Gençler Birliği
Gençler Birliği, zorlu Düzkaya deplasmanından da 3 puanla dönerken, ilk 2 maçını puan kayıpsız geçerek 6 puan topladı
Haftanın Futbolcusu: Şükrü Erdoğan (Esentepe)
Esentepe’nin golcüsü Şükrü Erdoğan, Bostancı Bağcıl deplasmanında attığı 2 golle galibiyetin mimarı olurken, Gol Krallığı yarışında da ilk sıraya yerleşti
Haftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Maraş)
Maraş, zorlu Gençlik Gücü deplasmanından galibiyetle dönerek, 2. galibiyetini alırken, İzzet Kaçmaz takımını maça iyi hazırlayarak, yerinde müdahalelerle galibiyete katkı koydu
Haftanın Hakemi: Tufan Çerçioğlu (Bostancı Bağcıl – Esentepe)
Tufan Çerçioğluhaftanın çekişmeli maçlarından olan Gençlik Gücü – Maraş mücadelesini başarıyla yönetirken, yardımcılıyla da uyumluydu
Haftanın Kare Ası
Ozan (Çetinkaya)
Ahmet Arıtaş (İncirli)
Selkan (Dörtyol)
Güvenç (Karşıyaka)
Haftanın On Biri
Cengiz (GB)
Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
Çağdaş (Çetinkaya)
Volkan Göktürk (İncirli)
Nersin Osman (Esentepe)
Ndiae (GB)
Ahmet Gürlü (Dörtyol)
Emre Uysal (Maraş)
Ahmet Kara (GB)
Hasan Özçelik (Maraş)
Ömer (Çetinkaya)
AKSA Birinci Lig günün sonuçları
B. Bağcıl– Esentepe: 1-2
Görneç – İncirli: 1-2
Dörtyol – Miracle Değirmenlik:2-1
Karşıyaka – Yeniboğaziçi: 4-2
Düzkaya– L. Gençler Birliği 0-1
Mormenekşe – Yalova, 0-0
Çanakkale – Çetinkaya: 0-4
China BGençlik Gücü-Maraş 1-2
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Maraş GSK
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|3
|6
|2.
|Dörtyol SK
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3.
|İncirli SK
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|5.
|Yalova SK
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|6.
|Esentepe KKSK
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.
|Çetinkaya TSK
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|8.
|Karşıyaka ASK
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|10.
|Miracle Değirmenlik SK
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11.
|Mormenekşe GBSK
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.
|Görneç KSK
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|13.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|14.
|Düzkaya KOSK
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|16.
|Çanakkale TSK
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
|0