Denizli’de transferler Arıklı’ya emanet

Niyazi ERGÜLEN

BTM Birinci Lig kulüplerinden Denizli Spor Kulübü, 2021 –2022 futbol sezonu öncesinde yaşanan belirsizliklere rağmen, şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer çalışmaları için transfer komitesi oluşturdu.

Transfer komitesi başkanlığına Lefke’nin eski golcüsü Mehmet Arıklı’nın getirildiği Denizli’de, Rauf Seyrekbesen ile teknik direktör Tuncay Sarıyer de komitede yer alacaklar.

Teknik direktör Tuncay Sarıyer, yaptığı açıklamada Denizli’nin, Mehmet Arıklı’nın tecrübelerindenyararlanarak, yapacakları güçlü transferler ile hem şampiyon hem de en centilmen takımı olacaklarını söyledi.

