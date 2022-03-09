Denizli nefes aldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1. Lig'de 13. hafta maçları oynandı.Grupta ligde kalma mücadelesi veren Doğancı ile Denizli arasında Doğancı Emek Stadında oynanan maçı Denizli 2 – 1 kazandı. İsmail Ercan’ın yönettiği maçın ilk devresini Tayip Cura’nın kendi kalesine attığı golle Denizli 1 – 0 önde tamamladı. İkinci devrede de çekişmenin daha da arttığı oyunda 59’da Denizli, Görkem Pervane’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. 60’da Cevdet Çağer skora dengeyi getirdi. 1 – 177’de Hüseyin Topaloğluları Denizli’yi bir kez daha öne geçirdi. 2 – 190’da Cevdet Çağer’in kırmızı kart görmesiyle Denizli 12 puana yükselerek rahat nefes aldı.