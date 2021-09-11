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Deniz’in transferine onay

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Deniz’in transferine onay
Hasan Sertoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) yönetim kurulu, toplanarak kulüplerin itirazlarına yönelik kararlar aldı.
KTFF Yönetim Kurulu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün itirazına yönelik aşağıdaki kararları almıştır:
“Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün 02/09/2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup yapılan dilekçenin reddedilmesine karar verilmiştir.
Şöyle ki; 2019-2020 futbol sezonu transfer döneminde verilen bonservis belgesinin o gün yürürlüğe konması ve/veya kulüpler arası yapılan anlaşma gereği yapılan bonservis Federasyonumuz nezdinde olması ve yine bonservisin verilen futbolcunun da yine bonservis verilen kulüpte futbolculuk hayatına devam etmesi ve/veya bonservis verildiği tarihteki şartlara uygun olarak hareket ettiği nedeniyle 2019-2020 futbol sezonunda verilen bonservisin KTFF nezdinde geçerli olduğuna ve yine Amatör ve Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 9. Maddesi gereği gerekli tüm evrakların taraf kulüp tarafından uygun olarak verildiği cihetle ilgili futbolcunun Esentepe KKSK’ya transfer olmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.”
 
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