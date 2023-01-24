Denerel'e dev teklif

Suudi Arabistan Süper Lig ekibi Al Fateh Futbol Kulübü, Kıbrıslı Türk Dr. NevzadDenerel'e teklifte bulundu.

Arabistan ekibi, başarılı doktora takım doktorluğu için teklifte bulunurken, Denerel bu teklif sonrasında düşünmek için birkaç gün süre istedi. Al Fateh, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın mücadele ettiği ligde yer alıyor.

