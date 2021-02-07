Demirspor derbide de Sivrildi

Türkiye İkinci Ligi Beyaz Grup'ta az önce tamamlanan karşılaşmada temsilcimiz Ahmet Sivri'nin formasını giydiği Ankara Demirspor, Ankara derbisinde Hacettepe'yi 1-0 mağlup etti.

Etimesgut Kemal Atatürk Stadından oynanan maçta ilk on birde sahaya çıkan Ahmet Sivri, 90 dakika sahada kaldı.

Ahmet Sivri gol atamamasına rağmen maçta başarılı bir performans sergiledi.

Ankara Demirspor, maçı 17.dakikada İlker Avşar'ın golü ile 1-0 kazanarak ikinci devrede oynadığı üçüncü maçı da kazanıp çıkışını sürdürürken puanını 34 yaptı.