Demirhan’nın hedefinde Gençali var

BTM İkinci Ligde 45 yıl aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Demirhan’da Necip Abitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu takviye çalışmalarını sürdürüyor.

BTM Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen Demirhan, Uğur Çelik ve Doğan Gözütok transferlerinden sonra Gençali Kumaş’ın transferi için girişim başlattı.

Süper Lig deneyimi de bulunan Gençali Kumaş, sezonun ikinci devresinde Demirhan’a kiralık olarak transfer olmuş ve şampiyonluğa büyük katkı yapmıştı.

