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Demirhanlılar şampiyonluğu kutladılar

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Demirhanlılar şampiyonluğu kutladılar
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) İkinci Ligde 45 yıllık tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Demirhan başarının mutluluğunu yaşıyor.
Demirhan yönetimi teknik heyet ve futbolculara şampiyonluk yemeği düzenledi. Futbolcular gecede gönüllülerince eğlenirlerken tarihin en uzun sezonunun yorgunluğunu üzerlerinden attılar. Demirhan şampiyonluğun yanı sıra Abdullah Parıldar’ın gol kralı olmasının da gururunu yaşamıştı.
Demirhan yönetimi ise moral gecesi sonrasında kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.
 
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