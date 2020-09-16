Demirhan mı Gayretköy mü?

BTM 2. Ligde grup maçları tamamlanırken, ikinci tur karşılaşmalarında mücadele edecek olan 11 takım belirlendi. 12. takım BTM Kurulunun vereceği karar sonrasında ya Demirhan ya da Gayretköy olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligde grup maçları tamamlandı.

İkincitur karşılaşmalarında mücadele edecek olan 11 takım belirlenirken, 12. takım kesinleşmedi. 12. takım Gayretköy ile Demirhan takımlarından biri olacak.

Ergazi, Karadeniz 61, Pile, Akıncılar, Haspolat, Sadrazam Kayalar ve Gaziveren, grup lideri olarak ikinci tura yükseldiler. Yeni Erenköy, Kalkanlı, Ötüken ve Kırıkkale ise grup ikincisi olarak ikinci tura yükseldiler.

Gayretköy de tamamlanan maçlardan sonra ikincitura yükselme şansı elde etti. Ancak Gayretköy’ün, Gaziveren ile oynadığı maçta bir futbolcusuna Demirhan tarafından yapılan itirazdan dolayı ikinci tura yükselmesi kesinleşmedi. Yarın toplanacak olan BTM Kurulunun vereceği karar sonrasında ikinci tura yükselen 12. takım ya Demirhan ya da Gayretköy olacak.

Foto: Gürsel Karagözlü